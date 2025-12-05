Vigili del fuoco rubato divaricatore per le lamiere
Un divaricatore oleodinamico, uno degli attrezzi fondamentali del mestiere del vigile del fuoco, spesso usato per aprire abitacoli di veicoli in cui è rimasto incastrato qualcuno, è stato rubato nei giorni scorsi dal distaccamento di Cividale. I pompieri se ne sono accorti durante un controllo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
