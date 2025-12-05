Videocolor di Anagni sentenza storica | riconosciuta l’esposizione all’amianto per 16 anni Via libera al prepensionamento
Una sentenza destinata ad avere effetti dirompenti sul piano sociale e previdenziale. Il Tribunale di Roma, con la sentenza depositata il 26 giugno 2025 e oggi passata in giudicato, ha accolto integralmente il ricorso di un lavoratore dello stabilimento Videocolor di Anagni contro l'INAIL.
