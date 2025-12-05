VIDEO Ronaldo e l’imbattibile portiere robot | ecco come è riuscito a fargli gol

Golssip.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex ingegnere NASA ha proposto una sfida al portoghese che ha provato a segnare all'automa, velocissimo tra i pali, in tutti i modi possibili: c'è riuscito solo in un modo. 🔗 Leggi su Golssip.it

© Golssip.it - VIDEO / Ronaldo e l’imbattibile portiere robot: ecco come è riuscito a fargli gol

