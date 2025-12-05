VIDEO | Oltre due secoli di storia | l’Orto Botanico compie 230 anni e rivela che le sue colonne arrivano dalla Cattedrale

Provengono dalla Cattedrale di Palermo e risalgono al periodo arabo-normanno (e probabilmente sono anche più antiche), le colonne dell’Erbario storico del Gymnasium dell’Orto Botanico. Quando l’architetto francese Léon Dufourny fu incaricato del progetto dell’Orto, acquistò quattro colonne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it