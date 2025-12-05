VIDEO | Oltre due secoli di storia | l’Orto Botanico compie 230 anni e rivela che le sue colonne arrivano dalla Cattedrale

Palermotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Provengono dalla Cattedrale di Palermo e risalgono al periodo arabo-normanno (e probabilmente sono anche più antiche), le colonne dell’Erbario storico del Gymnasium dell’Orto Botanico. Quando l’architetto francese Léon Dufourny fu incaricato del progetto dell’Orto, acquistò quattro colonne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

di palermotoday.it - 7 secondi fa - normanno (e probabilmente sono anche più antiche), le colonne dell’Erbario storico del Gymnasium dell’Orto Botanico. Secondo mondopalermo.it

video oltre due secoliVideo. Dipinto di Rubens nascosto per secoli venduto per 2,3 milioni di euro - Un dipinto di Peter Paul Rubens, rimasto nascosto per oltre quattro secoli, è stato venduto in Francia per 2,3 milioni di euro. Si legge su it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Video Oltre Due Secoli