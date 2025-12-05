VIDEO | Oltre due secoli di storia | l’Orto Botanico compie 230 anni e rivela che le sue colonne arrivano dalla Cattedrale
Provengono dalla Cattedrale di Palermo e risalgono al periodo arabo-normanno (e probabilmente sono anche più antiche), le colonne dell’Erbario storico del Gymnasium dell’Orto Botanico. Quando l’architetto francese Léon Dufourny fu incaricato del progetto dell’Orto, acquistò quattro colonne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In mostra una raffinata e preziosa selezione di oltre 150 capolavori – sculture, rilievi, ceramiche, bronzi – tutti originali greci, alcuni dei quali esposti per la prima volta e altri ritornati a Roma dopo secoli di dispersione. È questa la cifra distintiva dell’evento, che - facebook.com Vai su Facebook
Non è tanto individuare ora, dopo secoli ed omissioni, il colpevole. Chissà se ancora possibile. Quanto aver consentito in allora che non si formasse neppure un ragionevole dubbio sulla persona ritenuta colpevole. Nessuna prova scientifica di per sé sola può Vai su X
di palermotoday.it - 7 secondi fa - normanno (e probabilmente sono anche più antiche), le colonne dell’Erbario storico del Gymnasium dell’Orto Botanico. Secondo mondopalermo.it
Video. Dipinto di Rubens nascosto per secoli venduto per 2,3 milioni di euro - Un dipinto di Peter Paul Rubens, rimasto nascosto per oltre quattro secoli, è stato venduto in Francia per 2,3 milioni di euro. Si legge su it.euronews.com