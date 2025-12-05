video maschio gaspardo inaugura ad alife il suo nuovo full line store

Tempo di lettura: 2 minuti Maschio Gaspardo, gruppo internazionale leader nelle attrezzature agricole, ha inaugurato ad Alife (CE) il suo secondo Full Line Store in Italia, realizzato in collaborazione con la storica azienda locale Ciccarelli snc. La nuova struttura, moderna e multifunzionale, si estende su 15.000 mq e offre showroom, area ricambi, officina specializzata e spazi dedicati a consulenza e formazione. Il punto vendita permette agli agricoltori di accedere all’intera gamma di macchinari Maschio Gaspardo e a un servizio tecnico completo, con l’obiettivo di offrire un’esperienza integrata che unisca esposizione, supporto qualificato e strumenti digitali avanzati, come la postazione di realtà aumentata dedicata alle ultime innovazioni di prodotto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

