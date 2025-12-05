Video mapping a Ferrara ecco il flusso di luce che illumina la storia antica di ‘San Paolo’ | quando vederlo

Ferrara, 5 dicembre 2025 – Video mapping 3d site – specific ‘Triumphus Lucis’: oggi pomeriggio si è tenuta nella chiesa di piazza Schiatti, la presentazione a cui hanno partecipato Monsignor Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara – Comacchio, Matteo Fornasini assessore al turismo, bilancio, contabilità, tributi, società partecipate, promozione del territorio, agricoltura. Oltre a Luca Cimarelli presidente di Ferrara Tua e visual artist Andrea Bernabini e Sara Caliumi della Neo Visual Project – Realizzatori del Mapping. In cosa consiste il video mapping. Un’opera che riconsegna la luce a un luogo che, dopo secoli di vicende e trasformazioni, è tornato a vivere grazie a un lungo processo di restauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

