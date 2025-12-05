VIDEO | Cinghiali al pascolo nella rotatoria dell' Esselunga

Arezzonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un branco di cinghiali è stato avvistato all’interno della rotatoria di viale Da Vinci, nei pressi del supermercato Esselunga ad Arezzo. La scena, insolita per un’area così vicina alla città, è stata documentata da un cittadino con lo smartphone. Il video e le immagini hanno rapidamente fatto il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Video Cinghiali Pascolo Rotatoria