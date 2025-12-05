VIDEO Avellino un secolo di emozioni | immagini e ricordi in mostra

Tempo di lettura: 3 minuti Una mostra che non è soltanto un’esposizione, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. È questo il sentimento condiviso da tutti coloro che hanno varcato la soglia della Provincia di Avellino per visitare l’allestimento dedicato alla storia dell’ Avellino Calcio: un racconto lungo oltre ottant’anni, fatto di fotografie, cimeli, documenti e aneddoti che hanno segnato l’identità sportiva – e non solo – dell’Irpinia. A prendere la parola per primo è il Presidente dell’U.S. Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, che si lascia visibilmente coinvolgere dall’impatto emotivo dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

