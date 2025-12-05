Vicenzaoro Janury ‘TGold’ | le tecnologie più innovative per un gioiello competitivo e sostenibile
Oro che raddoppia il costo sui mercati, calmierato dalle tecnologie. Dalla microfusione al recupero degli scarti di lavorazione, dai bagni galvanici sino alla manifattura additiva con stampanti 3D o con la tecnica del binder jetting, che usa polveri di metallo prezioso, macchinari e tecnologie aiutano tanto la produzione industriale quanto quella artigianale a ottimizzare i costi della materia prima e a rispettare il Pianeta. Doppio compito che vede le aziende italiane guidare i mercati per capacità di innovazione, come si vedrà dal 16 al 20 gennaio prossimi al T.Gold, il salone b2b di Italian Exhibition Group in contemporanea con Vicenzaoro January, divenuto riferimento internazionale per le tecnologie del settore orafo-gioielliero. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vicenzaoro January apre domani, al centro tutela made in italy e ricambio generazionale - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria firmato Italian ... Segnala adnkronos.com
Vicenzaoro january, inaugurato oggi il salone di Ieg - Con un messaggio forte di tutela della gioielleria e oreficeria made in Italy, si è aperta stamane l’edizione di gennaio di Vicenzaoro, il salone ... Secondo notizie.tiscali.it
Vicenzaoro january torna tra fisico e digitale - Italian exhibition group, a Vicenza tornerà dal 21 al 26 gennaio 2022 Vicenzaoro january, kermesse internazionale dedicata al gioiello. Si legge su milanofinanza.it
Vicenzaoro, con T.Gold palcoscenico globale dell’innovazione tecnologica del gioiello - Gold, evento di riferimento globale per i macchinari e le tecnologie all’avanguardia per la lavorazione dei ... Da adnkronos.com
Vicenzaoro January, IEG “Nel 2024 al via prossimi 70 anni del gioiello” - Si apre la ricorrenza dei 70 anni di manifestazione orafa a Vicenza. Secondo notizie.tiscali.it
Vicenzaoro, al via l’edizione dei record con 1.300 espositori - Vetrina di innovazione, piattaforma di networking globale, punto di riferimento per l’industry del settore e luogo di formazione e informazione per l’intera filiera: Vicenzaoro January 2023- Da ilsole24ore.com