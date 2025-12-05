Vicenza due tentate rapine in un’ora | fermato 34enne che spintona guardia giurata per rubare whiskey e caffè

Cittadino libico fermato a Vicenza dopo due furti in supermercati: indagato per tentata rapina, resistenza e violazione del foglio di via. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

