Viaggio alla scoperta del Paraguay
Nel silenzio dell’alba, quando la nebbia si alza pigra dal Rio Paraná, le Cascate di Saltos del Monday si rivelano come un anfiteatro naturale dove l’acqua danza con la roccia in un balletto millenario. Saltos del Monday rappresenta una delle attrazioni più spettacolari del Paraguay, un paese che custodisce segreti naturali di rara bellezza. Le acque del fiume si gettano da un’altezza di 45 metri, creando una sinfonia perpetua che riecheggia attraverso la foresta subtropicale. I raggi del sole mattutino filtrano attraverso gli spruzzi, dipingendo arcobaleni effimeri che sembrano nascere dal nulla per dissolversi nell’aria umida e profumata di muschio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
