Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 20 | 25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare si sta in coda per l'intenso traffico tra Casilina e doppia in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Laurentina ed Appia sul tratto urbano con altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Tiburtina un incidente rallenta il traffico tra Tivoli Terme e Tivoli nei due sensi di marcia in via Nomentana si rallenta a Tor Lupara via Valle dei Corsi e a Nomentana bis nelle due direzioni in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di via Prenestina grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona radiologica ed Astral infomobilità tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
#Roma #viabilità #Atac Tra cerimonie religiose e riti laici: come Roma celebra l’8 dicembre. Il programma di trasporti e viabilità in occasione della festa dell’Immacolata romamobilita.it/it/node/27159 Vai su X
Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo il raccordo anulare in interna ... romadailynews.it scrive
Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Da romatoday.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Segnala rainews.it