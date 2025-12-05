Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romania in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis è più avanti tra le uscite Tiburtina a Roma Teramo sul tratto Urbano traffico rallentato con code tra la tangenziale est e grande raccordo in uscita dalla capitale mentre in senso contrario code tra Portonaccio e la tangenziale sta percorrendo via Salaria per incidente lunghe code altezza Settebagni al momento attivo senso unico alternato per restare in via Cassia sita in coda altezza via Trionfale direzione La Storta mentre i miei Tiburtina rallentamenti tra Settecamini e Tivoli Terme nelle due direzioni in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia mentre in via Prenestina si sta in coda per l'intenso traffico che il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona Strada stradale in mobilità è tutto al prossimo aggiornamento in servizio della https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

