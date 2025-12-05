Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso Cassia Roma Teramo in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda tra Roma Fiumicino e Romanina sul tratto Urbano traffico rallentato con code tra la tangenziale ed il grande raccordo in uscita dalla capitale in senso contrario rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale sta percorrendo via Salaria per incidente lunghe code altezza Settebagni al momento attivo senso unico alternato prestare attenzione in via l'ultima sigaretta Tra Settecamini e Tivoli Terme nelle due direzioni mentre in via Flaminia traffico rallentato tra Colle delle Rose e Adriano direzione Castelnuovo di Porto infine in via Aurelia in allerta tra Torre in pietra-palidoro direzione Civitavecchia veloce Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 19:10