Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 18 | 10

sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Cascia e Roma Teramo in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda tra Roma Fiumicino e Romanina sul tratto Urbano traffico rallentato con code tra la tangenziale è il grande raccordo in uscita dalla capitale mentre il terzo contrario si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale est percorrendo via Salaria per incidente lunghe code altezza Settebagni al momento attivo senso unico alternato prestare attenzione mentre Tiburtina si rallenta tra Settecamini e Tivoli Terme nelle due direzioni in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino mentre in via code dal Grande Raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona

