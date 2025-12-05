Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 17 | 25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare per incidente code tra casa interna rimanendo interna lunghe code tra Bufalotta e diramazione Roma Sud mentre in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e La Romanina sul tratto Urbano traffico rallentato con code tra la tangenziale a te ed il grande raccordo in uscita dalla capitale mentre in senso contrario si rallenta tra Portonaccio e la tangenziale est percorrendo via Appia rallentamenti tra Pomezia sud e dalla direzione Latina in via Nettunense si rallenta in prossimità dei centri abitati di Campoleone Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia Petriolo ciàpél Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altre letture consigliate
Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook
Tesla ha ospitato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè per una dimostrazione su strada del sistema Full Self-Driving (Supervised): è la prima volta che un Sindaco italiano testa di persona le capacità più avanzate de Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo il raccordo anulare in interna ... Segnala romadailynews.it
Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Da romatoday.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Come scrive rainews.it