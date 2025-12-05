Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e La Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna Sirenetta tra Cascia e Salaria è più avanti tra le uscite Bufalotta Roma Teramo sul tratto Urbano traffico rallentato con code tra la tangenziale est e la Togliatti direzione Grande Raccordo Anulare mentre il senso contrario di l'aletta tra Portonaccio e la tangenziale a sta percorrendo la Roma Fiumicino e rallentamenti altezza via Isacco Newton in direzione Colombo in via Maria per incidente code altezza Settebagni nei due sensi di marcia mentre via Tiburtina si rallenta tra Settecamini e Tivoli Terme nelle due direzioni in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia mentre in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona cardiologica ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
