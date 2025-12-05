Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico in strada Roma Fiumicino e La Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna filo lenta tra caccia e Salaria è più avanti tra le uscite Bufalotta Roma Teramo sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale Sto percorrendo la Roma Fiumicino si rallenta altezza via Isacco Newton direzione Colombo in via Cassia traffico rallentato altezza via Trionfale direzione La Storta mentre via Salaria si rallenta a Monterotondo Scalo in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nei due sensi di marcia in via Tiburtina coda tratti per traffico intenso tra Setteville Tivoli Terme direzione Tivoli di velocità e l'altra le info e tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 15:25