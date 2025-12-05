Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo il raccordo anulare in interna si sta in coda tra Cassia e Salaria e più avanti all'altezza della Nomentana in esterna code a tratti tra Pontina e Tuscolana sempre per traffico intenso cose sul tratto Urbano della A24 cruda Viale Togliatti a viale della Serenissima è ancora da Portonaccio alla tangenziale est sempre verso il centro sulla Nettunense code tra Ceccano e Fontana di Papa verso quest'ultima sulla linea code per traffico da Labaro a via dei Due Ponti file anche sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe sempre verso il centro cose sulla Tiburtina tra Tivoli Terme e Setteville nei due sensi di marcia e sulla Casilina altezza finocchio sempre nelle due direzioni ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

