Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 12 | 25

Romadailynews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Nettunense code per incidente tra Cecchina e Fontana di Papa verso quest'ultima sulla raccordo anulare in interna si sta in coda attaccarsi al Salaria in esterna tra Pontina e Tuscolana sempre per te dico intenso pure anche sul tratto Urbano della A24 da Viale Togliatti a via della Serenissima verso il centro sulla Flaminia code per traffico intenso da Labaro a via dei Due Ponti e sulla Salaria all'altezza del Porto dell'Urbe code anche sulla Tiburtina tra Tivoli Terme e Setteville nei due sensi di marcia e sulla Casilina sempre nelle due direzioni all'altezza di finocchio ed è tutto da Federico al cane da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 05 12 2025 ore 12 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 12:25

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 11:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... Secondo romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazioTraffico Lazio del 02-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati incolonnamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito dalla Casilina Ardeatina è ... Lo riporta romadailynews.it

Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Si legge su romatoday.it

Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... Segnala rainews.it

Lazio, boom di nuove imprese: la Regione è prima in Italia, il volano di Roma - È prima in Italia per tasso di crescita delle imprese e va ben oltre la media nazionale: la Regione Lazio nel rapporto Movimprese sul terzo trimestre dell'anno in corso, elaborato da Unioncamere e ... Segnala leggo.it

Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio