Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Nettunense code per incidente tra Cecchina e Fontana di Papa verso quest'ultima sulla raccordo anulare in interna si sta in coda attaccarsi al Salaria in esterna tra Pontina e Tuscolana sempre per te dico intenso pure anche sul tratto Urbano della A24 da Viale Togliatti a via della Serenissima verso il centro sulla Flaminia code per traffico intenso da Labaro a via dei Due Ponti e sulla Salaria all'altezza del Porto dell'Urbe code anche sulla Tiburtina tra Tivoli Terme e Setteville nei due sensi di marcia e sulla Casilina sempre nelle due direzioni all'altezza di finocchio ed è tutto da Federico al cane da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 12:25

