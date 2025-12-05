Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in interna si sta in coda tra classi e Salaria in esterna code tra Pontina e Tuscolana per traffico intenso e come anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale est verso l'ultima sulla Flaminia code per traffico intenso da Labaro a via dei Due Ponti code anche sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe sulla Nettunense quella tratti tra ciclina e Fontana di Papa verso quest'ultima sulla Tiburtina code tra Tivoli Terme e Setteville nei due sensi di marcia e nelle due direzioni code anche sulla Casilina all'altezza di Pinocchio ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
