Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con un incidente sul Raccordo Anulare in interna si sta in coda tra Casilina e Appia in esterna code tra Boccea e Aurelia per traffico intenso code sul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti Viale della Serenissima verso il centro ora le consolari sulla Flaminia code per traffico da Labaro a via dei Due Ponti file anche su via Salaria altezza aeroporto dell'Urbe sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle verso il centro sulla Tiburtina corre tra Tivoli Terme e Setteville nei due sensi di marcia come anche sulla Casilina all'altezza di finocchio nelle due direzioni

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 10:25