Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio dal cellulare Dove l'esterna troviamo code tra Boccea e Aurelia per traffico intenso interna si sta in coda tra le uscite Salaria Tiburtina e tra Casilina e Appia cose sul tratto Urbano della A24 Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro possiamo sulla 91 Roma Fiumicino ancora rallentamenti tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur ora le consolari sulla Flaminia per traffico da Labaro a via dei Due Ponti file anche su via Salaria altezza aeroporto dell'Urbe e sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle sempre verso il centro ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
