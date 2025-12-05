Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità o nel servizio della regione Lazio è ancora incidente sul Raccordo Anulare in esterna a provocare code tra Boccea e Aurelia mentre per traffico intenso il rallentamento trapuntine Appia e le code dalla Prenestina alla Nomentana Tiburtina pure anche sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale est ci sposiamo sulla Roma Fiumicino prime code tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso Leo orale solari sulla Flaminia code per traffico intenso da Labaro a via dei Due Ponti file anche su via Salaria altezza aeroporto dell'Urbe e sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle tutto verso il centro di Roma ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 09:10