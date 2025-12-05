Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 09 | 10
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità o nel servizio della regione Lazio è ancora incidente sul Raccordo Anulare in esterna a provocare code tra Boccea e Aurelia mentre per traffico intenso il rallentamento trapuntine Appia e le code dalla Prenestina alla Nomentana Tiburtina pure anche sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale est ci sposiamo sulla Roma Fiumicino prime code tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso Leo orale solari sulla Flaminia code per traffico intenso da Labaro a via dei Due Ponti file anche su via Salaria altezza aeroporto dell'Urbe e sulla Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle tutto verso il centro di Roma ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Roma #viabilità #Atac Tra cerimonie religiose e riti laici: come Roma celebra l’8 dicembre. Il programma di trasporti e viabilità in occasione della festa dell’Immacolata romamobilita.it/it/node/27159 Vai su X
Grosio – Aggiornamento viabilità Da venerdì 5 dicembre 2025 Via Roma (“Strecia de Ilda”) sarà nuovamente aperta al traffico, incluso il servizio autobus Perego – TPL con fermate regolari in Via Roma e Piazza del Municipio. - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 09:10 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità o nel servizio della regione Lazio è ancora incidente sul Raccordo ... Secondo romadailynews.it
Traffico Lazio del 02-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati incolonnamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna dalla Bufalotta la Tiburtina di seguito dalla Casilina Ardeatina è ... Si legge su romadailynews.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... rainews.it scrive
Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... Riporta rainews.it