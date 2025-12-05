Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo ancora un incidente sul Raccordo Anulare in esterna coinvolti camion e autovettura code tra Boccea Aurelia per traffico intenso invece rallentamenti tra ore le Pescaccio e più avanti da Prenestina Nomentana è ancora la Salaria alla Cassia interna si sta in coda tra le uscite casi linea code anche sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est siamo sulla Roma Fiumicino code tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur ora le consolari sulla Flaminia code per traffico intenso da Labaro a piedi Due Ponti figli anche su via Salaria altezza aeroporto dell'Urbe su Giada via dei Laghi a via delle Capannelle di tutto verso il centro ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dell'area https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

05-12-2025 ore 08:40