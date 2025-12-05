Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-12-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sicuramente migliorata la situazione del traffico sulle principali arterie della Regione resta Tuttavia Qualche rallentamento sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Tiburtina Prenestina e sulla tratto Urbano della A24 tra Togliatti e la tangenziale est verso il centro sulla Colombo invece permangono le code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia a complicare la situazione un incidente avvenuto in prossimità dello svincolo proprio via di Malafede ed infine ricordiamo che la Protezione Civile del Lazio ha diramato un bollettino di allerta meteo codice giallo valido Dalle prime ore di domani 5 dicembre e per le successive 12 ore previste precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale in particolare sui settori costieri è tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per l'ascolto un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

