via tonzana questione risolta dopo 36 anni

SANTA MARIA A MONTE Via Tonsana, il consiglio comunale regolarizza dopo 36 anni la proprietà del tracciato stradale. Il consiglio comunale ha approvato, durante l'ultima seduta, l'autorizzazione alla stipula di un atto pubblico di permuta e compravendita finalizzato a regolarizzare definitivamente la proprietà delle aree interessate dal vecchio e dal nuovo tracciato di via Tonsana a Cerretti. "Si chiude così una vicenda rimasta irrisolta per oltre tre decenni, che non può essere attribuibile al decesso di una delle parti – si legge in una nota del Comune di Santa Maria a Monte – La situazione trae origine dalla richiesta di modifica del percorso stradale avvenuta nel 1989, da allora, per 36 anni, la conformazione reale della strada si è consolidata senza trovare riscontro negli atti catastali e in quelli ufficiali del Comune.

