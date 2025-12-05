Via Romana lavori di notte Blocco per 3mila famiglie

di Gaia Papi AREZZO Per consentire l’esecuzione dei lavori propedeutici al completamento del nuovo sistema fognario di via Romana, Arezzo si prepara a un intervento notturno programmato che richiederà la sospensione temporanea dell’erogazione idrica in una vasta porzione del quadrante urbano sud. Le operazioni, necessarie per collegare le nuove infrastrutture alla rete esistente, verranno eseguite nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, una scelta mirata a ridurre al minimo i disagi per residenti, attività produttive e servizi presenti nella zona. Il cantiere – precisano i tecnici – insiste su un’area non interessata dal traffico veicolare, un elemento che scongiura ripercussioni sulla viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Romana, lavori di notte. Blocco per 3mila famiglie

