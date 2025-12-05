Via Maggiore lecci al posto dei pini Il Tar non blocca l’ordinanza

Quegli alberi su via Maggiore sono già stati piantati al posto dei precedenti. Non c’è insomma nessuna ragione per disporre la sospensione della apposita deliberazione in attesa di giungere nel merito della questione. Così in buona sostanza, attraverso una specifica ordinanza pubblicata ieri, ha deciso il Tar di Bologna circa la richiesta di istanza cautelare avanzata dall’associazione ’ Italia Nostra ’ e da dieci residenti (rappresentati dall’avvocato Virginia Cuffaro) contro il Comune (tutelato dall’avvocato Alessandra Ponseggi) e contro la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, non costituitasi in giudizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Maggiore, lecci al posto dei pini. Il Tar non blocca l’ordinanza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Salvatore Lecci" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Giovanni, il maggiore, se n’è andato per primo. In seguito è toccato a Ferdinando. Erano ospiti di strutture d’assistenza, unico funerale per entrambi - facebook.com Vai su Facebook

Via Maggiore, lecci al posto dei pini. Il Tar non blocca l’ordinanza - I giudici dicono no alla richiesta di sospensiva: gli alberi sono già stati piantati, nessun pericolo da ritardo ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Pini abbattuti in via Maggiore, alberi piantumati al loro posto - Come annunciato dall’assessore comunale al Verde pubblico e alla Riforestazione, Igor Gallonetto, nei mesi scorsi, i pini abbattuti in via Maggiore sono stati sostituiti da altri altri alberi che sono ... ilrestodelcarlino.it scrive

Come sarà la nuova via Manzoni a Posillipo: platani al posto dei lecci nella strada degli innamorati - Ok al restyling di via Alessandro Manzoni a Posillipo, una delle strade più belle e panoramiche di Napoli. Segnala fanpage.it