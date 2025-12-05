Via Indipendenza riaperta da via Goito a via Righi dopo i lavori del tram

Bologna, 5 dicembre 2025 – Via Indipendenza svelata: riaperto questa mattina il primo tratto tra via Goito e via Righi: trecento metri totalmente riqualificati dai lavori per la realizzazione del tram. Riapre via Indipendenza, dopo i lavori del tram: resterà pedonale Transennate le pensiline. Rimangono transennate le pensiline che verranno attrezzate prima dell'entrata in esercizio del tram, come sul resto della Linea, con i relativi impianti tecnologici. L'accensione delle luminarie d'artista con Lepore e Luca Carboni. Sabato 6 dicembre alle 18 (appuntamento in piazza Nettuno), il sindaco Matteo Lepore e Luca Carboni "accenderanno" le luminarie di artista con le parole di "Bologna è una regola".

