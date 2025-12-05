Via dei Caniana ponte demolito in anticipo Annullate due chiusure notturne
Bergamo. I lavori notturni di demolizione del ponte in via dei Caniana si sono conclusi in anticipo rispetto alle previsioni del cronoprogramma. L’intervento, a cura di Rfi, era stato autorizzato nelle ore notturne in deroga ai limiti acustici in vigore nel quartiere di San Tomaso. La demolizione del ponte, che attraversava la via e interferiva con la viabilità pubblica, rientra nelle opere propedeutiche al raddoppio della tratta ferroviaria verso Ponte San Pietro. Grazie all’anticipo sui tempi previsti, sono state annullate le chiusure notturne comunicate nei giorni scorsi e programmate per venerdì 5 e martedì 9 dicembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
