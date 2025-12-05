Via d’Azeglio si illumina di pace | tornano le luminarie 2025 con Kids Imagine Light

Via D’Azeglio si prepara a illuminarsi di pace e creatività per il Natale 2025. Il tradizionale progetto delle luminarie, promosso dal Consorzio dei Commercianti di Via D’Azeglio Pedonale, quest’anno presenta l’iniziativa “Kids Imagine Light”. Questo percorso artistico e sociale mette al centro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

via d8217azeglio illumina paceNatale di pace, in via D’Azeglio pedonale le luminarie di ‘Imagine’ con i disegni dei bimbi del Sant’Orsola. Quando l’accensione -  E nei luoghi più iconici della città (dalla Basilica di Santo Stefano a San Michele in Bosco) arrivano anche le luci del Giubileo per le fest ... Scrive msn.com

