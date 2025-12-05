Via d’Azeglio si illumina di pace | tornano le luminarie 2025 con Kids Imagine Light
Via D’Azeglio si prepara a illuminarsi di pace e creatività per il Natale 2025. Il tradizionale progetto delle luminarie, promosso dal Consorzio dei Commercianti di Via D’Azeglio Pedonale, quest’anno presenta l’iniziativa “Kids Imagine Light”. Questo percorso artistico e sociale mette al centro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Festa del Natale in Via D’Azeglio! Vi aspettiamo questa domenica, dalle 9 alle 19, per una giornata magica tra i nostri mercatini di Natale, dolci tipici, street food, vin brulè e caldarroste! Non mancheranno l’inaugurazione dei presepi, musici e sbandieratori - facebook.com Vai su Facebook
Natale di pace, in via D’Azeglio pedonale le luminarie di ‘Imagine’ con i disegni dei bimbi del Sant’Orsola. Quando l’accensione - E nei luoghi più iconici della città (dalla Basilica di Santo Stefano a San Michele in Bosco) arrivano anche le luci del Giubileo per le fest ... Scrive msn.com