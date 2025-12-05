Via Calciati donna in bici investita in mezzo alla strada
Soccorsi in azione nella serata del 4 dicembre in via Calciati in città. Qui una donna in bicicletta è stata investita da un'auto nei pressi dell'Esselunga. L'impatto le ha provocato contusioni e la frattura di un piede. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca, l’auto infermieristica del 118 e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’elegante cornice di Villa Calciati ha accolto la cerimonia di consegna delle Benemerenze CONI 2023, un appuntamento diventato negli anni uno dei momenti più significativi per il movimento sportivo cremonese.... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Via Calciati, donna in bici investita in mezzo alla strada - Qui una donna in bicicletta è stata investita da un'auto nei pressi dell'Esselunga. Come scrive ilpiacenza.it