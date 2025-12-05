via calciati donna in bici investita in mezzo alla strada

Soccorsi in azione nella serata del 4 dicembre in via Calciati in città. Qui una donna in bicicletta è stata investita da un'auto nei pressi dell'Esselunga. L'impatto le ha provocato contusioni e la frattura di un piede. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca, l’auto infermieristica del 118 e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

