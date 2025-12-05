Via Boito che brutto spettacolo Rifiuti al posto dei parcheggi | Più controlli contro gli incivili

Un nuovo abbandono illecito di rifiuti in via Boito. Quio i posti auto in un parcheggio pubblico sono stati trasformati, di fatto, in una discarica non autorizzata. Sacchi, materiali ingombranti e diversi scarti hanno invaso l’area, riportando l’attenzione sul tema del decoro e della tutela degli spazi comuni. A darne comunicazione è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia Montemurlo, Antonio Matteo Meoni, che ha presentato una segnalazione agli uffici competenti. Da tempo impegnato sulle tematiche relative alla sicurezza urbana e alla salvaguardia del territorio, Meoni ha evidenziato la gravità della situazione: "È inaccettabile che posti auto in un parcheggio pubblico vengano trasformati in una discarica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

