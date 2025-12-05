Via all' adeguamento del sistema fognario a Cervia un cantiere da sei mesi | le modifiche al traffico
Parte un importante cantiere a Cervia, che per circa 6 mesi modificherà la circolazione del traffico. Il Comune di Cervia fa sapere che, a partire dal 9 dicembre, Hera darà ufficialmente avvio a un nuovo cantiere nell’ambito del progetto Pnrr per l'adeguamento del sistema fognario, che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
