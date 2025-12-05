Via ai cantieri in viale Campania | in arrivo modifiche per i posti auto
Proseguono i lavori propedeutici per il risanamento strutturale del maxi collettore fognario di viale Campania a Monza. Dal 9 dicembre ci sarà l'allestimento del campo base per la successiva fase dei lavori con modifiche in arrivo soprattutto per chi deve parcheggiare.L'operaL'opera sarà lunga 1. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
