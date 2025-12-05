Verso Inter-Como le probabili formazioni | un paio di dubbi per mister Chivu

Quattordicesima giornata del campionato di Serie A, la Beneamata – in attesa degli impegni di Roma, Napoli e Milan – vuole regalarsi una sabato sera da capolista solitaria. In uno strano incrocio del destino mister Chivu incrocerà quel Cesc Fabregas che avrebbe potuto “anticiparlo” sulla panchina dei vice-campioni d’Europa. Ovviamente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Como, le probabili formazioni: un paio di dubbi per mister Chivu

Approfondisci con queste news

Le ultime da Appiano Gentile L'allenamento dell'Inter verso il Como - facebook.com Vai su Facebook

Verso #Inter-Como, pronto il ritorno in porta di Sommer. In difesa riecco Akanji e Bastoni con #Bisseck favorito su Acerbi al centro. Tornano Barella e Calhanoglu in mediana, per il terzo posto c'è #Zielinski in pole. A sinistra Dimarco, a destra ancora #CarlosAu Vai su X

Probabili formazioni Inter-Como: in attacco con la Thu-La - Superato senza troppa fatica l’ostacolo Venezia agli ottavi di finale di Coppa Italia, l’Inter torna a volgere lo sguardo verso il prossimo importante e complicato impegno in campionato. Riporta passioneinter.com

Inter–Como: dove vedere, probabili formazioni e pronostico del duello che profuma di alta classifica - Orario, dove vederla, analisi del momento delle squadre, probabili formazioni e pronostico dopo 13 giornate. Riporta tag24.it

Inter-Como Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - A sole 6 gare dal giro di boa, la corsa scudetto sembrerebbe ormai delinearsi sempre più chiaramente in Serie A. Lo riporta msn.com

Probabili formazioni Inter-Como: chance per Luis Henrique. Cosa filtra su Morata e Sucic - Nella giornata di sabato 6 dicembre, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it scrive

Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vederla. Chivu sfida Fabregas, Lautaro contro Nico Paz - Dopo la settimana di Coppa Italia, è tutto pronto per la 14esima giornata di Serie A che a San Siro vedrà un match molto affascinante tra Inter e Como. ilmessaggero.it scrive

Inter-Venezia probabili formazioni, ampio turnover per Chivu: de Vrij, Luis Henrique, Diouf e Frattesi verso una maglia da titolare - Ritrovata la vittoria a Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, dopo le due sconfitte di fila nel derby con il Milan (1- Si legge su msn.com