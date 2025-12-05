Verso il weekend lungo con un clima positivo | poche nuvole e massime sopra i 10 gradi

La debole perturbazione arrivata ieri sulla nostra regione si allontana gradualmente verso sud-est, lasciando spazio a un miglioramento del tempo grazie alla rimonta dell’alta pressione sull’Europa meridionale. Tale situazione favorirà la formazione di inversioni termiche in pianura e clima relativamente mite in quota. Le previsioni di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 5 dicembre 2025 Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso con residui piovaschi sparsi in graduale esaurimento. Dal pomeriggio passaggio a cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ma con possibili nebbie in pianura dopo il tramonto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

