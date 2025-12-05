Verso il Natale Confcommercio rinnova la campagna Compro Sotto Casa | l' invito ai reggini
In vista delle festività natalizie, Confcommercio Reggio Calabria rilancia la campagna “Compro Sotto Casa”, giunta alla sua sesta edizione, rinnovando l’invito ai cittadini a sostenere il commercio di vicinato e a scegliere modalità di acquisto più consapevoli e legate al territorio. Scegliere i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Natale a Reggio Calabria: Confcommercio rinnova la campagna “Compro Sotto Casa”, per sostenere il commercio di vicinato - In vista del Natale 2025, Confcommercio Reggio Calabria rilancia la campagna “Compro Sotto Casa”, giunta alla sua sesta edizione, rinnovando l’invito ai cittadini a sostenere il commercio di vicinato ... Lo riporta strettoweb.com
Natale 2025: Confcommercio Reggio Calabria rinnova la campagna “Compro Sotto Casa” - In vista del Natale 2025, Confcommercio Reggio Calabria rilancia la campagna “Compro Sotto Casa”, giunta alla sua sesta edizione, rinnovando l’invito ai cittadini a sostenere il commercio di vicinato ... Come scrive reggiotv.it
Confcommercio rilancia “Compra sotto casa” per sostenere i negozi di vicinato - La campagna natalizia invita a scegliere i negozi locali per rafforzare economia, comunità e qualità della vita nei centri urbani ... cosenzachannel.it scrive
Un Natale all'insegna del digitale: Confcommercio lancia “e-Contest” - L’associazione di categoria, in collaborazione con Prestart, lancia la terza edizione del concorso natalizio dedicato agli esercizi commerciali ... Segnala msn.com
Fipe-Confcommercio, sale spesa per Natale al ristorante - Confcommercio saranno 5,4 milioni in uno degli oltre 90mila locali aperti per l'occasione (68,6% del totale, ... Riporta ansa.it