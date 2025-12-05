Verso Cagliari-Roma la designazione arbitrale | tocca a Zufferli

Ricominciare a correre senza guardarsi indietro pensando all’ultimo passo falso. Questo è l’obiettivo che deve porsi la Roma in questa quattordicesima giornata di Serie A dopo che settimana scorsa è arrivato il ko interno contro il Napoli. I giallorossi torneranno in campo domenica 7 dicembre, alle ore 15, quando affronteranno il Cagliari all’ Unipol Domus. I ragazzi di Gasperini saranno dunque chiamati ad un’immediata reazione, come è sempre accaduto in campionato dopo le tre precedenti sconfitte con Inter, Milan e Torino. La designazione arbitrale completa. La sfida con i rossoblù sarà quindi in programma nel pomeriggio di domenica e, come comunicato ufficialmente dall’AIA, a dirigere il match sarà Luca Zufferli, che sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Fontemurato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

