Ricominciare a correre senza guardarsi indietro pensando all’ultimo passo falso. Questo è l’obiettivo che deve porsi la Roma in questa quattordicesima giornata di Serie A dopo che settimana scorsa è arrivato il ko interno contro il Napoli. I giallorossi torneranno in campo domenica 7 dicembre, alle ore 15, quando affronteranno il Cagliari all’ Unipol Domus. I ragazzi di Gasperini saranno dunque chiamati ad un’immediata reazione, come è sempre accaduto in campionato dopo le tre precedenti sconfitte con Inter, Milan e Torino. La designazione arbitrale completa. La sfida con i rossoblù sarà quindi in programma nel pomeriggio di domenica e, come comunicato ufficialmente dall’AIA, a dirigere il match sarà Luca Zufferli, che sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Fontemurato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verso Cagliari-Roma, la designazione arbitrale: tocca a Zufferli