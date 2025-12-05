Verona ha commemorato giovedì 4 dicembre la figura di Carlo Ederle, ufficiale d’artiglieria e medaglia d’oro al valor militare. Nel quartiere di Borgo Trento, in via Anzani, una corona è stata deposta davanti al monumento dedicato all’eroe scaligero, in occasione del 108º anniversario della sua. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Verona ricorda la morte di Carlo Ederle