Verona ricorda la morte di Carlo Ederle
Verona ha commemorato giovedì 4 dicembre la figura di Carlo Ederle, ufficiale d’artiglieria e medaglia d’oro al valor militare. Nel quartiere di Borgo Trento, in via Anzani, una corona è stata deposta davanti al monumento dedicato all’eroe scaligero, in occasione del 108º anniversario della sua. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Corona d’alloro al monumento: Verona non dimentica Carlo Ederle - Verona ha ricordato Carlo Ederle, ufficiale d’artiglieria, medaglia d’oro al Valor Militare, nel 108esimo anniversario della sua morte ... Secondo veronaoggi.it