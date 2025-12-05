Vernazza su Lazio-Milan | Leao tiro sciagurato Sufficienza irritante

Il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Il pensiero su Rafael Leao dall'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Vernazza su Lazio-Milan: “Leao tiro sciagurato. Sufficienza irritante”

