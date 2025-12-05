Vernazza su Lazio-Milan | Leao tiro sciagurato Sufficienza irritante

Pianetamilan.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia contro la Lazio. Il pensiero su Rafael Leao dall'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

vernazza su lazio milan leao tiro sciagurato sufficienza irritante

© Pianetamilan.it - Vernazza su Lazio-Milan: “Leao tiro sciagurato. Sufficienza irritante”

