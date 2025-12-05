Vermi nella pasta servita ai bambini a scuola | controlli e sequestri

Dopo il caso dei vermi trovati nel cibo fornito alle mense di tre scuole primarie genovesi - Vernazza, Fermi e Govi - venerdì mattina sono scattate le ispezioni di Asl 3 su segnalazione della direzione scuola del Comune. I controlli hanno riguardato il centro di produzione dell'azienda che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

