Verde urbano cinque comuni dell’Agrigentino tra i progetti finanziati dalla Regione

Cinque comuni dell’Agrigentino rientrano tra i beneficiari del bando regionale per la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano. Si tratta di Racalmuto, Grotte, Camastra, Santo Stefano Quisquina e San Giovanni Gemini, inseriti nella graduatoria dei 245 progetti ammessi ai contributi economici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

