Vent’anni di Talenti Village | da domani la piazza che racconta una comunità

Installazioni, mostre e una grande festa animata da RDS, per un percorso esperienziale dal 6 al 20 dicembre, che celebra il legame con il quartiere Talenti Village festeggia il suo ventesimo anniversario con una serie di iniziative che abbracciano la comunità e trasformano la piazza del centro commerciale in un luogo narrativo, emotivo e profondamente identitario. Dal 6 al 20 dicembre, il quartiere ritroverà nel cuore del proprio centro di aggregazione uno spazio capace di raccontare due decenni di vita condivisa, passando dal ricordo alla visione, dalla memoria alle nuove prospettive. Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: celebrare un traguardo che appartiene a tutti.

