Venezuela González Urrutia | Quella americana non è una minaccia di invasione

Tgcom24.mediaset.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edmundo González Urrutia è stato il candidato delle opposizioni alle presidenziali del 2024 in Venezuela. La sua vittoria è stata negata dal regime di Maduro, ma riconosciuta dagli Stati Uniti e da molti Paesi sudamericani. Contro di lui è stato emesso un mandato di arresto, che lo ha costretto all'esilio in Spagna. È a Roma per ricevere il Premio Internazionale Milton Friedman. "Quella americana, secondo me, è un'operazione di lotta contro la droga, non è una minaccia di invasione del Venezuela", dice. Alla domanda "Cosa può fare la comunità internazionale per portare avanti il cambiamento?" risponde: "Appoggiare il processo di democratizzazione del Venezuela e la ricostruzione del nostro Paese". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Anche l’Italia riconosce Urrutia presidente eletto del Venezuela: non si può difendere l’indifendibile - Alla fine è arrivato quello che aspettavano da tempo milioni e milioni di venezuelani e venezuelane che vivono dentro e fuori dal Venezuela. Segnala ilfattoquotidiano.it

Venezuela, Guaidó a Sky TG24: “Italia riconosca González Urrutia come presidente eletto” - “Il presidente eletto del Venezuela è stato espulso dal Paese e adesso ha trovato rifugio in Spagna”, ha detto Juan Guaidó parlando di Edmundo González Urrutia. Si legge su tg24.sky.it

Venezuela, offerta taglia da 100mila dollari per catturare González Urrutia - La polizia giudiziaria venezuelana ha messo una taglia di 100mila dollari statunitensi su Edmundo González Urrutia, leader dell’opposizione, offrendo la ricompensa a chiunque fornisca informazioni ... Riporta tg24.sky.it

Il Venezuela ha offerto 100mila dollari a chi dia informazioni utili per arrestare il leader dell’opposizione Edmundo González Urrutia - La polizia giudiziaria venezuelana ha offerto 100mila dollari statunitensi a chiunque dia informazioni utili per arrestare Edmundo González Urrutia, leader dell’opposizione del paese. Segnala ilpost.it

Gonzalez Urrutia: 'Il Venezuela tornerà a essere una democrazia' - "Il Venezuela è un'autocrazia che agisce contro la nostra coscienza: prima o poi il nostro paese tornerà a essere una democrazia". Riporta ansa.it

Venezuela, l'opposizione si mobilita. Gonzalez Urrutia in Repubblica Dominicana - è arrivato nella Repubblica Dominicana per incontrare il presidente Luis Abinader. Secondo rainews.it

