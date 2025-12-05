Venezuela González Urrutia | Quella americana non è una minaccia di invasione

Edmundo González Urrutia è stato il candidato delle opposizioni alle presidenziali del 2024 in Venezuela. La sua vittoria è stata negata dal regime di Maduro, ma riconosciuta dagli Stati Uniti e da molti Paesi sudamericani. Contro di lui è stato emesso un mandato di arresto, che lo ha costretto all'esilio in Spagna. È a Roma per ricevere il Premio Internazionale Milton Friedman. "Quella americana, secondo me, è un'operazione di lotta contro la droga, non è una minaccia di invasione del Venezuela", dice. Alla domanda "Cosa può fare la comunità internazionale per portare avanti il cambiamento?" risponde: "Appoggiare il processo di democratizzazione del Venezuela e la ricostruzione del nostro Paese". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezuela, González Urrutia: "Quella americana non è una minaccia di invasione"

