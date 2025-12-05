(Adnkronos) - L'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente non hanno tralasciato nessuna pista e si sono mostrate piuttosto complicate. L'ipotesi iniziale che potesse essere stato un malore a far perdere il controllo del mezzo all'autista del bus Alberto Rizzotto è stata smentita dalla consulenza medico legale disposta dalla Procura, è stata poi abbandonata anche l'ipotesi che fosse stata la rottura dello sterzo a causare l'incidente con 22 morti e 14 feriti. Per i pubblici ministeri - tutti gli indagati sono funzionari e dirigenti del Comune di Venezia con ruoli connessi alla manutenzione di quel tratto di strada - gli indagati hanno "omesso di operare controlli" sul nuovo cavalcavia superiore di Marghera (strada di proprietà città di Venezia), in particolare non avrebbero sull'"efficienza tecnica della strada e delle sue pertinenze e di porre in essere interventi atti ad assicurare uno stato di efficienza delle barriere di sicurezza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezia: procura chiude indagini su incidente bus, sale a 7 numero indagati (2)