Venezia Giudice di Pace rinvia udienza di 5 anni da 2025 a 2030 per eccessivo carico di lavoro | Troppi rinvii giuridici non è giustizia ma agonia
La macchina della Giustizia italiana è tra le più lente e sovraccariche d'Europa: in media cause civili durano oltre 500 giorni, quelle penali più di 360 secondo il Rapporto Ue 2024. Lo slittare un'udienza 5 anni dopo testimonia come procedure lente producano costi ulteriori e perdita della fiducia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
