Vendita Warner Bros Discovery | Netflix si assicura la trattativa in esclusiva!

5 dic 2025

Netflix e Warner Bros. Discovery (WBD) sono in trattativa esclusiva per la potenziale vendita delle attività legate agli studi di produzione e al business dello streaming (HBO Max) di WBD. Questa mossa potrebbe rimodellare in modo significativo l’intero panorama dell’industria dei media e dell’intrattenimento. La decisione di WBD di negoziare in via esclusiva con il colosso dello streaming arriva dopo un’accesa competizione: Netflix ha infatti superato le offerte di altri importanti contendenti. Paramount è stata battuta, nonostante avesse puntato all’acquisto dell’intero gruppo Warner, comprese le reti via cavo (come CNN, TNT e TBS), e avesse persino richiesto maggiore trasparenza nelle trattative. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

