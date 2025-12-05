Vendita Warner Bros Discovery Netflix ottiene trattativa esclusiva

nuove prospettive nel mercato dei media: l’interesse di Netflix per Warner Bros. Discovery. Nel contesto di una serrata competizione tra i principali attori del settore dell’intrattenimento,??ono importanti novità riguardo a possibili operazioni di acquisizione. Netflix sta attualmente negoziando in esclusiva con Warner Bros. Discovery (WBD) per l’acquisto delle sue attività legate agli studi cinematografici e televisivi nonché al servizio di streaming HBO Max. Questa mossa potrebbe determinare una trasformazione significativa nel panorama delle produzioni e della distribuzione digitale. contesto della trattativa e posizioni delle aziende. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Vendita Warner Bros Discovery Netflix ottiene trattativa esclusiva

